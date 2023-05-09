Противостояние властей и оппозиции Пакистана, начавшееся после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана, разгорается. Из Пешавара приходят сообщения о том, что протестующие вооружаются и уже разграбили оружейный склад, сообщают телеграм-каналы.

Отмечается, что люди забрали все оружие и патроны в ответ на прямой огонь сил безопасности по протестующим и ранили нескольких, убив двух человек.

Также поступают сообщения о том, что сторонники Имрана Хана, по неподтвержденным данным, прорвали полицейский заслон и начали проникать в столицу страны Исламабад.