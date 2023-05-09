В Москве не согласились с заявлением Блинкена по переговорам Баку и Еревана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в среду, комментируя это заявление Энтони Блинкена отметила, что оно «диссонирует» с комментариями азербайджанской и армянской сторон.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в США состоялись переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. По окончании переговоров, которые продолжались несколько дней, госсекретарь заявил, что Армения и Азербайджан достигли «значительного прогресса» на пути к подписанию мирного соглашения. По его словам, окончательное соглашение будет историческим и отвечать интересам Армении и Азербайджана.

«Наряду с подвижками по целому ряду статей мирного договора, были отмечены и сохраняющиеся расхождения в позициях по некоторым ключевым пунктам этого документа», - заявила Захарова.

По словам Захаровой, Россия исходит из того, что дальнейшая работа над проектом мирного договора будет продолжена Баку и Ереваном на двусторонней основе.

«Видим свою роль в оказании содействия этому процессу, поэтому и предложили площадку Москвы для встречи под очередной раунд переговоров», - сказала Захарова.

По ее словам, «главная цель - обеспечить прочный и устойчивый мир в регионе».

Захарова подчеркнула «безальтернативность выполнения комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении» на пути к достижению поставленной цели.