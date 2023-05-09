Русские и украинцы проводят переговоры в Турции
В Стамбуле начались переговоры по зерновой сделке, передает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Согласно информации, в переговорах участвуют представители Турции, Украины, России и Организации Объединенных Наций (ООН).
Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, переговоры по зерновой сделке будут проводиться, чтобы она «продолжала работать непрерывно».
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