На мероприятии был показан документальный фильм «Победители живут вечно», посвященный Гейдару Алиеву.

Во встрече принимали участие сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Германии, активисты азербайджанской общины, представители общины Южного Азербайджана.

B Берлине в рамках 100-летия основателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева состоялась встреча с членами азербайджанской общины в Германии.

Поприветствовав участников встречи, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов рассказал о неоценимых заслугах Гейдара Алиева в деле диаспорского строительства в Азербайджане, констатировал, что в рамках «Года Гейдара Алиева» проводятся различные мероприятия.

Председатель Госкомитета остановился на проектах, реализованных по поручению президента Ильхама Алиева, дал рекомендации, связанные с деятельностью Домов Азербайджана, воскресных школ, междиаспоральными отношениями и другими вопросами, позитивно оценил работу Альянса азербайджанцев Германии, самоотверженное доведение азербайджанской общиной правды об Азербайджане до внимания местной общественности.

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев, отметив многогранную деятельность Гейдара Алиева, неоценимую работу, проделанную им на различных этапах истории, его заслуги в области диаспорского строительства, внес ясность в вопросы, интересующие членов общины, подчеркнул позитивные моменты в работе азербайджанской диаспоры.

Мероприятие продолжилось отчетом председателя правления Альянса азербайджанцев Германии Нурана Абдуллаева о проделанной работе. Зампредседателя правления Альянса Севда Бадалиоури выступила с презентацией о деятельности азербайджанской воскресной школы при возглавляемом ею азербайджанском культурном центре «Xaрыбюльбюль», а представитель оркестра «Oдлар Юрду» скрипачка Фарида Рустамова – о работе музыкального коллектива.

Выступившие на встрече члены общины с любовью и почтением вспоминали великого лидера, отметили, что приложат все силы для повышения активности, организационного становления нашей диаспоры, чтобы достойно представлять Азербайджан за рубежом.

Далее руководителю Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева Яшару Нифталиеву-Миллинцу была вручена медаль Азербайджана «За заслуги в деятельности диаспоры».

Встреча с общиной завершилась проведением широкого обмена мнениями и ответами на вопросы.

А в германском городе Магдебург по случаю 100-летия Гейдара Алиева состоялся международный турнир по боксу под названием «Гейдар Алиев-100».

На турнире, организованном Всемирным комитетом бокса имени Гейдара Алиева (WBCA) и Боксерской лигой диаспор (БЛД), выступили председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и глава местной исполнительной власти Франк Насе.