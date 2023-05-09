Захарова раскритиковала Армению

Критику Организации Договора о коллективной безопасности со стороны официального Еревана в России считают «контрпродуктивной». Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критические заявления премьер-министра Никола Пашиняна в отношении миссии ЕС и ОДКБ.

«Вызывает недоумение стремление руководства Армении обсуждать вопросы эффективности организации вне ее самой, когда для этого в ОДКБ имеются все необходимые форматы, налаженные каналы взаимодействия, и самое главное - участники этой организации готовы не только это все выслушать, но и готовы работать на этом направлении», - сказала Захарова.

Выступая в Пражском центре трансатлантических отношений, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о трудностях в отношениях с ОДКБ. «Есть трудности в отношениях Армении и ОДКБ. В прошлом году мы приняли саммит ОДКБ, но, к сожалению, не смогли достичь консенсуса по важным решениям. И мы заявили о нашей позиции, заявили о нашем недовольстве Организацией», - сказал он. По словам премьера Армении, ОДКБ «не смогла выполнить обязательства, которые имеет в отношении Армении».