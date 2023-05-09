На 100-летие Гейдара Алиева моряков порадовали новыми квартирами
В Баку введен в эксплуатацию жилой комплекс, построенный для нуждающихся в улучшении жилищных условий моряков.
Как сообщили в ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), комплекс возведен на улице Джаваншира, 9, в Хатаинском районе.
На церемонии вручения счастливым обладателям ключей от новых квартир, приуроченной к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, председатель ASCO Рауф Велиев отметил, что проект реализован по поручению президента Ильхама Алиева.
Отметим, что в комплексе, состоящем из пяти одноблочных зданий, 487 квартир. Кроме того, в комплексе предусмотрены подземная автостоянка, детский сад и другие инфраструктурные объекты.
В целях обеспечения прозрачности распределение квартир осуществлялось путем жеребьевки.