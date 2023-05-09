Гала-концерт Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» фото
В среду, 10 мая, на Джыдыр дюзю состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», который проходит в культурной столице Азербайджана Шуше при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.
На гала-концерте выступили деятели искусств стран-участниц фестиваля.
В рамках концерта были исполнены композиция «Харыбюльбюль», вокально-инструментальная композиция Söz meydanı в исполнении мастеров искусств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана, композиции Çahargah bəhsi, Əfsanə Turan, Xalq xəzinəsi в исполнении ансамбля «Виртуозы тюркского мира», представлены выступления стран-участниц, танцевальных коллективов.
Гала-концерт завершился композицией «Страна Огней – Азербайджан» в исполнении всех участников.