Украина пошла в контратаку: «Фланги уже трещат и проваливаются»

BBC сообщает, что таким образом Сырский косвенно подтвердил предыдущие утверждения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что «одно из подразделений Министерства обороны сбежало с одного из наших флангов, бросив позиции».

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении украинские силы перешли в контратаку и на некоторых участках смогли вернуть контроль над частью территории .

«Именно грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК «Вагнер» и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск РФ, которые потерпели поражение и отошли», - написал Сырский в своем телеграм-канале.

По словам Сырского, «на отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до двух километров».

Сырский утверждает, что «наши силы надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед».

Во второй половине дня в среду, 10 мая, Пригожин сделал несколько заявлений о ситуации в Бахмуте. Основатель ЧВК сообщил в своем телеграм-канале, что «стратегического значения Бахмут не имеет», и операция по его захвату нужна была «для того, чтобы после неудач и отступления ВС РФ из Харьковской, Херсонской и других областей, наращивать наступательный потенциал, перемалывать живую силу противника и дать возможность российской армии провести мобилизацию».

При этом сейчас, как утверждает Пригожин, ВСУ «собрались для контрнаступления», в результате чего при отсутствии боеприпасов у его ЧВК «мясорубка» заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать «Вагнер».

Пригожин считает, что после передачи флангов под контроль военным Минобороны РФ «существует серьезный риск окружения ЧВК «Вагнер» в Бахмуте». «Фланги уже трещат и проваливаются», - говорит он.