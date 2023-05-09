Симоньян надеется: ждет грузин на следующее 9 Мая

«Ещё вчера мы обсуждали, что Грузия сейчас так правильно себя ведёт и пора возвращать авиасообщение и безвизовый режим. Ну вернули, очень правильно… Президента, который напал на наших миротворцев, грузины уже сами посадили, к санкциям не присоединились, второй фронт не открыли, хотя по почкам их били изрядно, чтобы заставить открыть. Так, глядишь, в следующем году и на 9 Мая приедут».

Ранее в среду, 10 мая, российские власти сообщили об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии и снятии запрета на прямое авиасообщение. Соответствующие указы подписал Владимир Путин. Граждане Грузии смогут находиться на территории России без виз до 90 дней, поясняют российские источники. Заодно российский МИД отменил свою рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Грузию.