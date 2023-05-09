Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21:33

Российская Федерация внезапно подобрела к Грузии. Отменяются требования виз для граждан Грузии, которые едут в Россию на непродолжительное время, и отменяется запрет на авиарейсы между странами. Безвизовый режим между РФ и Грузией действовал до войны 2008 года, затем Грузия его отменила, но в 2012 году вернула в одностороннем порядке для российских граждан. С 15 мая, согласно указу Владимира Путина, виза больше не требуется для тех граждан Грузии, которые въезжают на срок меньше 90 дней (россияне в Грузии могут находиться без визы 365 дней).

С этого же дня, 15 мая, будет отменен запрет на авиаперелеты, введенный российской стороной в июле 2019 года, после того как в Грузии прошли протесты против пребывания в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, усевшегося в кресло спикера на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия, проходившего в сессионном зале парламента. Реакция в Грузии на кремлевские подарочки оказалась неоднозначной. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал эти решения: «В РФ проживает более миллиона наших граждан, имеющих очень тесные связи с людьми, родственниками, проживающими в Грузии, и решение, которое облегчит их жизнь, приветствуется любым ответственным правительством». Другое подразделение «ответственного правительства», Министерство экономики, тоже заявило о благотворных эффектах возврата к тесным отношениям с Россией.

А вот президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала шаги руководства РФ «очередной российской провокацией» в условиях, когда Россия «продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию». Она призвала созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для граждан России, то есть ужесточить правила их пребывания. Оппозиционная партия «Лело» потребовала вынести на обсуждение парламента законопроект о введении визового режима для граждан России, внесенный несколько месяцев назад, в котором, помимо визового ужесточения, вводится требование к гражданам РФ при въезде в страну письменно подтверждать согласие с принципом территориальной целостности Грузии. Россиянам, на транспорте и вещах которых будет «немирная символика» - латинские буквы Z и V, будет отказано во въезде. Уже очевидно, что новая ситуация вызовет в Грузии обострение отношений между теми, кто выступает за углубление отношений с Россией, и теми, кому дороги евроинтеграционные устремления.

Эта история возникла не вчера. Еще 18 января глава российского МИДа Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией, польстив властям Грузии, которые, по его словам, руководствуются интересами своей страны, а не Запада. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе тогда позитивно оценил заявления Лаврова. А Зурабишвили уже тогда заявила, что Россия таким образом норовит испортить отношения Грузии с западными партнерами. Глава Грузии не преувеличивала. Тогда же представитель Евросоюза призвал Грузию придерживаться санкций ЕС против России, ограничивающих авиасообщение: «Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции». В конце концов, Грузия же сама просится в Европейский союз, а раз так, то должна придерживаться общности принципов, ценностей и целей объединения.