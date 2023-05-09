Из-за указа Путина: оппозиция протестует в Тбилиси

Грузинская оппозиция проводит акцию протеста у здания МИД в Тбилиси против отмены визового режима со стороны РФ и восстановления прямого авиасообщения с Москвой.

У здания МИД собрались несколько десятков представителей оппозиции и гражданских активистов. Собравшиеся высказываются против шагов, направленных на сближение Грузии с РФ, критикуют представителей власти, поддержавших отмену визового режима для граждан Грузии и запрета на осуществление прямых рейсов между Тбилиси и Москвой.