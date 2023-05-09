Из-за указа Путина: оппозиция протестует в Тбилиси
Грузинская оппозиция проводит акцию протеста у здания МИД в Тбилиси против отмены визового режима со стороны РФ и восстановления прямого авиасообщения с Москвой.
У здания МИД собрались несколько десятков представителей оппозиции и гражданских активистов. Собравшиеся высказываются против шагов, направленных на сближение Грузии с РФ, критикуют представителей власти, поддержавших отмену визового режима для граждан Грузии и запрета на осуществление прямых рейсов между Тбилиси и Москвой.
Около здания МИД дежурят правоохранители. Протестующие дуют в свистки и держат различные плакаты.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом президент РФ отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными, при этом глава МИД Илья Дарчиашвили приветствовал возможность безвизовых поездок грузинских граждан в РФ и прямых рейсов. Визовый режим с Грузией введен по решению российских властей в 2000 году. При этом Грузия отменила визы для россиян с 2012 года.