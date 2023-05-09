В Баку судят Гашимова: зарезал супругу

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 61-летнего жителя Баку Ильхама Гашимова, обвиняемого в убийстве собственной супруги.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело ведет судья Махмуд Агаларов. Подготовительное заседание назначено на 18 мая.

Следует отметить, что убийство произошло в ночь на 6 января текущего года в Хатаинском районе столицы. Тело 57-летней Рахимы Гашимовой со следами ножевых ранений извлекли из запертой квартиры, выломав дверь, спасатели МЧС. Там же находился и ее супруг — предполагаемый убийца.

Ильхама Гашимова задержали и возбудили против него уголовное дело.