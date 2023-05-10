Молодой депутат Кямал Джафаров: «Быть Гейдаром Алиевым - дело не только политическое»

Кямал Джафаров, депутат Милли Меджлиса, специально для haqqin.az 10 мая 2023, 22:37

На протяжении всей своей жизни - и в годы службы в органах государственной безопасности, и на посту руководителя Советского Азербайджана, и в период пребывания на самом верху политической власти в СССР общенациональный лидер Гейдар Алиев неизменно служил азербайджанскому народу, защищал права азербайджанского народа и ставил интересы азербайджанского народа выше всех других духовных и материальных ценностей. В период службы в органах государственной безопасности усилиями Гейдара Алиева были реабилитированы тысячи азербайджанцев, ставших в 1937 году жертвами сталинских репрессий. С той же последовательностью лидер защищал права азербайджанских интеллектуалов, оберегая их от внешнего давления и недремлющего ока идеологической цензуры. Многие историки отмечают тот факт, что в период, когда Гейдар Алиев возглавлял КГБ Азербайджанской ССР, ни один человек в Азербайджане не был не только арестован, но даже обвинен по статье о диссидентстве. И в этом нет ничего удивительного: если под диссидентством понимать способность мыслить объемно и видеть перспективу, то Гейдар Алиев, скорее всего, был одним из главных диссидентов в стране.

Несмотря на то, что Гейдар Алиев занимал одну из ведущих позиций в руководстве КПСС и Советского правительства и жил в условиях жесточайшего идеологического догматизма и политической косности, он в то же время прекрасно понимал, что век СССР недолог, а потому всю сознательную жизнь осмысливал и развивал концепцию нового, независимого, экономически самодостаточного Азербайджана, которую Гейдар Алиев блестяще реализовал на практике и оставил как политическое завещание и отцовский наказ нынешнему главе государства, президенту Ильхаму Алиеву. Гейдар Алиев понимал, что будущее того Азербайджана, о котором он мечтал всю жизнь, невозможно без полноценных кадров. А потому с первого же дня руководства Советским Азербайджаном он использовал все ресурсы для создания кадрового потенциала в самых разных сферах. При этом для Гейдара Алиева не существовало второстепенных вопросов или незначительных тем. Все, что в той или иной степени служило цели воспитания и совершенствования национальных кадров, находилось в фокусе его внимания. В качестве примера напомню, что только в советский период Гейдар Алиев двенадцать раз посещал Сабирабадский район, который я имею честь представлять сегодня в Милли Меджлисе. Во время одного из таких визитов общенациональный лидер, присутствуя на церемонии последнего звонка в сабирабадской школе имени Мирзы Алекпера Сабира, сказал, что в этот же день последний звонок был и у его дочери, Севиль. «Севиль попросила меня прийти на последний звонок в ее школу, - сказал тогда Гейдар Алиев. - Но сегодня я предпочел быть вместе с вами». Это было сказано очень просто, без пафоса. Но все, кто присутствовал в тот момент в школе Сабира, поняли, что служение народу для Алиева – превыше всего. И даже войдя в первый эшелон политического руководства СССР, Гейдар Алиев по сути оставался гарантом прав и свобод всех азербайджанцев.

Это стало особенно заметно после того, как буквально через две недели после несправедливого отстранения Гейдара Алиева от власти в Кремле резко усилились сепаратистские настроения в Карабахе и активизировалось армянское лобби на Западе. Вытеснив Гейдара Алиева из политического руководства СССР и устранив тем самым последнее препятствие, армянское окружение Михаила Горбачева сделало все необходимое, чтобы президент Советского Союза взял под защиту воинствующий армянский сепаратизм. Что в итоге спровоцировало депортацию наших с вами соотечественников из Западного Азербайджана, резню в Сумгаите и страшные события января 1990 года. После трагедии 20 января, когда правительство Азербайджана и Народный фронт, не сумевшие защитить свой народ, ударились в бега, именно Гейдар Алиев был единственным политическим деятелем, который отважился публично защищать права азербайджанцев и доводил до мировой общественности голос правды и требования справедливости. Заявление Гейдара Алиева от 21 января 1990 года не просто воодушевило азербайджанский народ, оно превратило разрозненные, хаотические митинги и собрания в общенациональное движение за свободу и независимость Азербайджанской Республики.

К сожалению, предатели интересов нашей страны, находящиеся в тот момент у власти, вонзили нож в спину не только Гейдару Алиеву, они, по существу, предали свой народ! Чтобы узурпировать власть, эти враждебные силы опустошили и продали Шушу, продали Лачин… В апреле 1993 года, после того, как армяне оккупировали Кельбаджарский район, находившаяся у власти коалиция Народный фронт-Мусават трусливо бежала. По вине этих предателей Азербайджан стал единственным на постсоветском пространстве государством, утратившим территориальную целостность. Эти мерзавцы находились у власти всего один год, а расхлебывать результаты их гнусных деяний пришлось долгие тридцать лет. Молодое поколение Азербайджана досконально изучило события тех лет, дало им объективную оценку, а потому никогда не забудет и не простит предателей и врагов своего народа. Не могу не вспомнить в этой связи печальную историческую аналогию. Как все знают, в мае 1918 года Азербайджан объявил о своей независимости и поднял флаг первой на Востоке демократической республики. К сожалению, интеллектуалы и просвещенные идеалисты, провозгласившие независимость Азербайджанской Республики, продержались у власти всего 23 месяца. И вот по горькой иронии судьбы в июле 1993-го, спустя все те же 23 месяца после провозглашения уже Второй Азербайджанской Республики страна вновь оказалась перед лицом реальной угрозы потери государственной независимости. И в эти тяжелейшие дни вернувшийся к власти по зову народа общенациональный лидер Гейдар Алиев сумел не только удержать флаг нашей национальной независимости, но сделать его по-настоящему гордым, несокрушимым и полным достоинства. Вот почему я бы назвал 15 июня 1993 года, день, когда Гейдар Алиев вернулся к власти, Днем национального спасения. Днем, начиная с которого Гейдар Алиев обеспечил Азербайджану внутреннюю стабильность, определил стратегию строительства армии, а также сформулировал дорожную карту экономического развития и внешнеполитической деятельности. Подробный перечень заслуг общенационального лидера перед народом Азербайджана занял бы многостраничный документ. Но одной из главных безусловно является подготовка преемника, следующего президента Азербайджана, на долю которого выпала главная, а потому очень непростая задача – вернуть все до единой территории республики, оккупированные врагом, и обеспечить устойчивость успехов независимого Азербайджана, которые были заложены общенациональным лидером.