Мероприятие, которое стартовало перед общеобразовательной школой №41, началось с награждения победителей соревнований по теннису, баскетболу, футболу, плаванию и «зеленому классу» среди подростков и молодежи.

Позже в рамках фестиваля был проведен велозаезд, организованный Азербайджанской велосипедной федерацией, велоспортивным клубом при Министерстве оборонной промышленности и Гянджа-Дашкесанским региональным управлением образования при поддержке Исполнительной власти города Гянджа.

В велозаезде приняли участие более 200 педагогов, родителей и учащихся средних общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ городов Гянджа, Шамкир, Самух, Мингячевир, Сумгаит и Баку, а также другие любители этого вида спорта.

В 17:30 велосипедисты, стартовавшие перед средней школой №41, проехали 3 километра по обозначенному маршруту и завершили маршрут перед Центром Гейдара Алиева.

После велозаезда участники фестиваля возложили цветы к памятнику Гейдара Алиева.

Затем коллективы дошкольных и общеобразовательных учреждений, действующих в районе, выступили с показательными выступлениями в парк-комплексе Гейдара Алиева.

В ходе мероприятия участники фестиваля были проинформированы об открытии филиала Азербайджанской велосипедной федерации в Гяндже. Было заявлено, что целью открытия филиала является повышение интереса к велосипеду как здоровому средству передвижения среди всех возрастных групп населения, дистанцирование молодежи от вредных привычек, выявление талантливых подростков и молодежи и создание условий для профессиональных занятий этим видом спорта.