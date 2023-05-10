Во второй день Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» в городе Шуша состоялся салют в честь 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева.

За фейерверком можно было наблюдать со всей территории города. Салют раскрасил небо в разных уголках города Шуша. Участники Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» также любовались фейерверком.

В Национальном приморском парке в Баку также состоялся салют по случаю 100-летия Гейдара Алиева. Салют начался после концертной программы.