Деньги основателя «Царьграда» передают Украине
Глава Министерства юстиции США Меррик Гарленд распорядился направить средства, конфискованные у основателя телеканала «Царьград» российского олигарха Константина Малофеева, на нужды Украины. Об этом в среду сообщило Reuters.
Малофеев находится в санкционном списке США с 2014 года, в апреле 2022 года американские рестрикции в его отношении были расширены. В частности, в черный список были внесены Транскапиталбанк «и глобальная сеть из более чем 40 лиц и организаций», действиями которых управляет российский олигарх.