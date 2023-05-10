По словам дипломата, встреча, которая состоится 14 мая, является результатом непрерывных дипломатических усилий Евросоюза, а также успешных переговоров, проведенных в США.

Встречу лидеров Азербайджана и Армении при участии председателя Евросовета, запланированную на ближайшее воскресенье в Брюсселе, невозможно было бы организовать, если бы стороны до этого не добились прогресса в Вашингтоне. Об этом заявил армянской редакции «Радио Свобода» один из высокопоставленных чиновников Евросоюза на условиях анонимности.

«Если бы вашингтонская встреча не была удовлетворительной, организовывать после нее еще одну дискуссию не имело бы смысла», - утверждают европейские источники.

Издание напоминает, что встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля прекратились полгода назад: последняя состоялась в октябре прошлого года в Праге, где к трио Алиев-Пашинян-Мишель присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. Еще одна четырехсторонняя встреча была запланирована в декабре прошлого года, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев ее отменил из-за проармянской позиции Франции, естественно, Париж не может быть нейтральным посредником.

Для улаживания разногласий Брюссель находился в постоянном контакте со сторонами, пытаясь найти взаимоприемлемое решение. В итоге Ереван согласился на проведение переговоров с Баку в Брюсселе без участия Макрона, после чего переговоры продолжатся в четырехстороннем формате уже с участием французского президента и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Ереван согласился провести сначала одну встречу без президента Франции, а примерно через две недели продолжить переговоры с участием президента Франции и канцлера Германии Олафа Шольца. Азербайджанские источники утверждают, что это было условием Баку для согласия на посредничество Макрона», - пишет издание.

Информация о предстоящей встрече стала известна также американскому Politico. «Мы рассматриваем эту встречу как возобновление брюссельского трехстороннего формата и продолжение важных и позитивных дискуссий, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе», - сказали европейские дипломаты.