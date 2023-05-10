Пашинян согласился на встречу с Алиевым без Макрона главное на этот час
Встречу лидеров Азербайджана и Армении при участии председателя Евросовета, запланированную на ближайшее воскресенье в Брюсселе, невозможно было бы организовать, если бы стороны до этого не добились прогресса в Вашингтоне. Об этом заявил армянской редакции «Радио Свобода» один из высокопоставленных чиновников Евросоюза на условиях анонимности.
По словам дипломата, встреча, которая состоится 14 мая, является результатом непрерывных дипломатических усилий Евросоюза, а также успешных переговоров, проведенных в США.
«Если бы вашингтонская встреча не была удовлетворительной, организовывать после нее еще одну дискуссию не имело бы смысла», - утверждают европейские источники.
Издание напоминает, что встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля прекратились полгода назад: последняя состоялась в октябре прошлого года в Праге, где к трио Алиев-Пашинян-Мишель присоединился президент Франции Эммануэль Макрон. Еще одна четырехсторонняя встреча была запланирована в декабре прошлого года, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев ее отменил из-за проармянской позиции Франции, естественно, Париж не может быть нейтральным посредником.
Для улаживания разногласий Брюссель находился в постоянном контакте со сторонами, пытаясь найти взаимоприемлемое решение. В итоге Ереван согласился на проведение переговоров с Баку в Брюсселе без участия Макрона, после чего переговоры продолжатся в четырехстороннем формате уже с участием французского президента и канцлера Германии Олафа Шольца.
«Ереван согласился провести сначала одну встречу без президента Франции, а примерно через две недели продолжить переговоры с участием президента Франции и канцлера Германии Олафа Шольца. Азербайджанские источники утверждают, что это было условием Баку для согласия на посредничество Макрона», - пишет издание.
Информация о предстоящей встрече стала известна также американскому Politico. «Мы рассматриваем эту встречу как возобновление брюссельского трехстороннего формата и продолжение важных и позитивных дискуссий, состоявшихся в Вашингтоне на прошлой неделе», - сказали европейские дипломаты.