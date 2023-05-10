Байден пообещал проблемы всему миру

Возможный дефолт в США по государственному долгу грозит трудностями не только американцам, но и всему миру. Об этом в рамках мероприятия в Нью-Йорке заявил президент Джо Байден.

Глава Белого дома указал, что в случае дефолта американская экономика скатится в рецессию, а репутация Вашингтона сильно пострадает. «Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы», — сказал Байден.

Виновниками этого кризиса, по мнению американского лидера, являются республиканцы, так как у США «есть возможности платить по своим долгам».

В феврале бюджетное управление Конгресса США предупредило, что дефолт в стране может наступить уже в июле-сентябре текущего года. Американская администрация призвала законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие. Вскоре Байден заявил, что не допустит объявления страной дефолта, так как для США такой шаг «станет катастрофой». Чтобы не допустить этого, отмечал американский лидер, Конгресс должен одобрить повышение потолка государственного долга США без каких-либо условий. В настоящий момент госдолг США составляет 31,4 триллиона долларов.