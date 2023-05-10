Рогозин признал: «Враг сильнее». Российская армия несет потери

«Надо иметь в виду, что враг сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени, должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают», — сказал Рогозин.

По его словам, российская армия продолжает нести потери, даже когда боевые действия находятся на паузе. Это происходит из-за артиллерийских обстрелов.

«Это война, на которую мы были обречены, она не могла не начаться, я в этом абсолютно убежден. Это война не с Украиной, это экзистенциальный наш выбор. Либо мы — либо они», — говорит он.

Рогозин считает, что избежать второй волны мобилизации можно только при условии массового наплыва желающих отправиться на войну по контракту. Однако сейчас набор добровольцев происходит не слишком быстро и эффективно, несмотря на то, что есть «колоссальный резерв» из офицеров и военных, которые служили в армии России.

По его мнению, такие люди должны быть «самыми мотивированными» и «не соблазняться рублем и другими коврижками», а думать о том, что они скажут внукам на вопрос: «Дед, а чем ты был занят в 2022-м и 2023 году?»