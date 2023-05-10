Шесть стран приедут в Баку на баскетбольный турнир в память о Гейдаре Алиеве
С 11 по 15 мая в Баку пройдет международный баскетбольный турнир среди студенческих команд, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Наряду с зарубежными студентами, в соревновании примут участие команды Азербайджанского технического университета и Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта.
В турнире выступят восемь команд, разделенные на две группы. Первые две команды в каждой группе выйдут в полуфинал.
В группе «А» сыграют Азербайджанская государственная академия физкультуры и спорта, Ленинградский государственный университет (Россия), Университет Сулеймана Демиреля (Турция), Университет Акаки Церетели (Грузия).
В группе «B» выступят Азербайджанский технический университет, Государственный университет физкультуры и спорта Узбекистана, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Беларусь), Студенческая команда Туркменистана.
Матчи пройдут в Спортивном центре «Серхедчи».