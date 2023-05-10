Грузию предупредили...

Госдепартамент США предупредил власти Грузии об ожидаемых санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом грузинскому изданию Accent сказал представитель Госдепа.

В заявлении говорится, что некоторые западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в их воздушное пространство. Если прямые рейсы между Россией и Грузией будут возобновлены, это может стать причиной санкций в отношении грузинских авиакомпаний, обслуживающих воздушные суда, подпадающие под действие контроля импорта и экспорта.

В Госдепе подчеркнули, что сейчас не время углублять отношения с Россией, а также отметили, что вместо восстановления авиасообщения или изменений в визовом режиме для грузинского народа было бы лучше, если бы РФ вывела свои войска с территории Грузии.

10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии и разрешении прямого авиасообщения с этой страной с 15 мая. МИД России также отозвал рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. После президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна должна ввести для граждан России ограничение на безвизовое пребывание сроком 90 дней. Она назвала шаги Кремля «провокацией».