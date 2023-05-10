В Лачине проложен 9-километровый водовод И посажены фруктовые деревья; фото
В освобожденном от оккупации Лачине 100-летие общенационального лидера Гейдара Алиева было отмечено исторически значимым событием. В горном массиве Сарыбаба на высоте 1840 метров над уровнем моря проложен водовод протяженностью 8900 метров от села Хырманлар до горного склона города Лачин.
Природная родниковая вода с перепадом высот 300 метров подается в город самотеком без насосов. При строительстве водовода было выполнено более 20 000 кубометров земляных работ. Современная система орошения спасет от летней засухи обширную зеленую территорию предгорий и горных склонов.
Помимо этого, 10 мая на трех въездах в город Лачин со стороны Кельбаджара, Шуши и Губадлы была проведена акция по посадке деревьев, в которой приняли участие представители Bakı Abadlıq Xidməti, руководство Лачинского управления полиции МВД и жители Лачина.
Зеленые полосы, проложенные рядом с пнями древних деревьев, уничтоженных в результате армянского вандализма, представляют собой поучительное зрелище для истории. Плодовые деревья, посаженные во дворах, восстановленных после разрушения домов, будут расти и плодоносить вместе с новыми поколениями, поселившимися в этом процветающем городе.