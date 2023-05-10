В Кремле уверены: Россия захватит Бахмут

Кремль уверен, что российские военные смогут захватить украинский город Бахмут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины).

«Мы не сомневаемся, что Артемовск (Бахмут – ред.) будет взят... Ну а как будет выстроена тактика и стратегия на будущее - это прерогатива военных, я не могу в это вмешиваться», - сказал он.

По словам Пескова, он не может детально комментировать ход «спецоперации», потому что это исключительная прерогатива Минобороны РФ. «Но я вам могу сказать одну вещь: да, действительно, достаточно эмоциональная обстановка. Там ведутся очень тяжелые наступательные действия. Это очень сильный укрепрайон, там сосредоточена огромная группировка Вооруженных сил Украины, которая постоянно получает подпитку. В том числе и иностранной техникой, иностранными боеприпасами. Поэтому, конечно, эмоции там зашкаливают», - описал ситуацию пресс-секретарь.