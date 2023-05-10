Кремль: «Русские не ведут войну» в Украине

Российская «спецоперация» в Украине очень сложная, но за год «определенные цели достигнуты», например, «разрушение военных производств», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины).

Песков утверждает, что медленные действия России связаны c тем, что это «военная операция», а не война. «Конечно, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. И вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну», — сказал Песков.

По словам Пескова, «вести войну — это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов».

«Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру, и мы пытаемся сохранять человеческие жизни», — уверяет пресс-секретарь президента РФ.

Песков сказал, что России «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», и отметил, что «демилитаризация Украины тоже была заявлена как очень важная цель СВО». «Вы видите, с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения и так далее и тому подобное. Эта работа будет продолжаться», — добавил он.