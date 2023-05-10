В селе Хынахлы Агдашского района на протяжении многих лет имеются серьезные проблемы как с питьевой водой, так и с водой для полива. Сотни жителей поселка вынуждены пользоваться всего двумя артезианскими скважинами, но в последнее время и они начали пересыхать. Село Хынахлы находится в 50 километрах от районного центра; основным источником существования жителей села являются земледелие и животноводство, так что вопрос водоснабжения для этих людей является приоритетным.

Жители села рассказывают, что несколько месяцев назад в Хынахлы была вырыта третья артезианская скважина. Данное событие было встречено с огромным воодушевлением: люди рассчитывали, что проблемы с водой наконец-то останутся в прошлом.

Однако радость была преждевременной, потому что дальше всё пошло по классическому азербайджанскому сценарию: вырытый колодец так и не был введен в эксплуатацию должным образом. В результате вода из него просто уходит в землю, а жителям остается лишь наблюдать за этим печальным процессом. Более того, возникшая ситуация привела к обмелению уже имевшихся в селе двух скважин.

«Раньше первый колодец давал около 700 литров воды в час, а сейчас — меньше 200 литров, – сокрушается местный житель Эльнур Мамедов. – Другой колодец давал воды в два раза больше, но и из него теперь едва ли можно получить свыше 200 литров в час».