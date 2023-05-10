Чиновники взялись решить проблему села Хынахлы, но только усугубили ее наши беды
В селе Хынахлы Агдашского района на протяжении многих лет имеются серьезные проблемы как с питьевой водой, так и с водой для полива. Сотни жителей поселка вынуждены пользоваться всего двумя артезианскими скважинами, но в последнее время и они начали пересыхать. Село Хынахлы находится в 50 километрах от районного центра; основным источником существования жителей села являются земледелие и животноводство, так что вопрос водоснабжения для этих людей является приоритетным.
Жители села рассказывают, что несколько месяцев назад в Хынахлы была вырыта третья артезианская скважина. Данное событие было встречено с огромным воодушевлением: люди рассчитывали, что проблемы с водой наконец-то останутся в прошлом.
Однако радость была преждевременной, потому что дальше всё пошло по классическому азербайджанскому сценарию: вырытый колодец так и не был введен в эксплуатацию должным образом. В результате вода из него просто уходит в землю, а жителям остается лишь наблюдать за этим печальным процессом. Более того, возникшая ситуация привела к обмелению уже имевшихся в селе двух скважин.
«Раньше первый колодец давал около 700 литров воды в час, а сейчас — меньше 200 литров, – сокрушается местный житель Эльнур Мамедов. – Другой колодец давал воды в два раза больше, но и из него теперь едва ли можно получить свыше 200 литров в час».
В селе Хынахлы телефон есть далеко не в каждом доме, а об Интернете местные жители слышали только из рассказов приезжих. Поэтому людям приходится, бросая все дела, лично ездить на прием к местным чиновникам.
Последовали их примеру и мы. Замначальника Агдашского управления ирригационных систем Нофал Мамедов сообщил haqqin.az, что слышал о проблеме, но не знает, кто заказал рытье третьего колодца.
«Колодец надо сделать пригодным для эксплуатации, установить счетчик. Вода из него, вероятно, будет использоваться для полива сельскохозяйственных угодий», — считает Мамедов.
Пересыхание первых двух колодцев он объяснил естественными причинами, добавив, что получаемую из них воду в любом случае следует проверить в лаборатории на предмет пригодности для питья.
Отметим, что буквально сегодня жители села обратились в нашу редакцию и рассказали, что проблема наконец-то близится к решению. Установленный на новом колодце нерабочий насос был демонтирован. На его месте установят исправный, и таким образом ввод новой скважины в эксплуатацию будет завершен.