Отдел спорта 02:42

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) провело серию мероприятий в рамках «Года Гейдара Алиева» в связи со 100-летием общенационального лидера.

«Qoy ədalət zəfər çalısın!» («Да восторжествует справедливость!») - эта фраза великого лидера Гейдара Алиева стала девизом ряда мероприятий, охвативших множество видов спорта и регионов Азербайджана. Помимо Баку, 100-летие Гейдара Алиева было особо отмечено на различных спортивных соревнованиях, проведенных в Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Товузе, Габале, Хызы и Суговушане.

Министерство молодежи и спорта Азербайджана поддержало инициативу AMADA, к которой присоединились несколько действующих в нашей стране спортивных учреждений. При поддержке АФФА и ПФЛ на все матчи 29-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги судьи и игроки выходили на поле в специальной одежде с лозунгами, посвященными «Году Гейдара Алиева» и честному спорту. Первый символический удар по мячу в матче между командами «Сумгаит» и «Нефтчи» нанес председатель Консультативной комиссии спортсменов AMADA, посол честного спорта Ильхам Закиев.

На игру «Туран-Товуз» - «Шамахы», которая прошла в Товузе, в специальной одежде вместе со взрослыми на поле вышли и юные спортсмены. Аналогично поступили игроки и во время матча между «Нефтчи» и «Сумгаитом» в матче женского чемпионата. В поддержку инициативы AMADA выступили спортсмены и в ходе игр национального чемпионата по волейболу среди женщин и мужчин, а также Баскетбольной лиги Азербайджана.

Кроме того, под вышеупомянутым девизом в Хызинском районе прошел третий этап Кубка Азербайджана по велоспорту. AMADA продолжило серию мероприятий и в Нахчыванской Автономной Республике. На чемпионате по вольной борьбе среди подростков, посвященном «Году Гейдара Алиева», состоялось мероприятие по продвижению чистого спорта. Подобное мероприятие прошло и на гребной регате «Кубок Президента-2023», который был посвящен 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Следует отметить, что данный этап турнира проходил в освобожденном от оккупации Суговушане.