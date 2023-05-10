Скандал в США: конгрессмен выдумал свою биографию и оказался мошенником

Адвокат Сантоса и его офис в Конгрессе не ответили на просьбы Reuters о комментарии после того, как телеканал CNN впервые сообщил об обвинениях.

Вскоре после избрания 34-летнего Сантоса в ноябре в Палату представителей от округа Лонг-Айленда газета The New York Times и другие СМИ сообщили, что конгрессмен сфабриковал сведения почти обо всех аспектах своей личной и профессиональной жизни. Сантос, в частности, заявил, что имеет дипломы Нью-Йоркского университета и колледжа Барух, хотя ни в одном из этих учебных заведений нет никакой документации о его обучении. Он утверждал, что работал в Goldman Sachs и Citigroup, что также не соответствует действительности.

Сантос заявил, что он еврей и что его бабушка и дедушка спасались от нацистов во время Второй мировой войны. Сантос, утверждавший, что он гей, не сообщил, что состоял в браке женщиной в течение нескольких лет до 2019 года.

Впоследствии Сантос признался, что сфабриковал значительную часть своего резюме.

Сантос был помещен под стражу в среду перед судебным заседанием по его делу. В ходе слушания конгрессмену были предъявлены обвинения в электронном мошенничестве, отмывании денег, а также в предоставлении ложной информации Конгрессу США. Сантос заявил о своей невиновности по всем пунктам. Следующее судебное заседание по делу конгрессмена назначено на 30 июня.

Позже суд Южного округа штата Нью-Йорк освободил Сантоса под залог в $500 тыс. Согласно условиям освобождения, конгрессмен может свободно передвигаться в Нью-Йорке и Вашингтоне, однако для поездок в другие регионы страны ему будет необходимо уведомлять об этом власти.