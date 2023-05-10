В Европе обрушились цены на газ

Цена на газ в Европе на биржевых торгах в среду. 10 мая, была ниже $400 за 1 тыс. куб. м. Такие показатели фиксируются впервые с 8 июля 2021 года. Общее снижение цены в день составляет около 2,4%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подешевел до $398,1 за 1 тыс. куб. м, или €35,06 за МВт/ч (по текущему обменному курсу евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Цена на газ в Европе обрушилась из-за высокой заполненности газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа (СПГ) и теплой погоды.