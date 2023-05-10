Кремль: Путина никто не решится арестовать

«Все-таки здесь речь идет об одной из крупнейших стран мира, об одной из крупнейших ядерных держав мира. Трудно себе представить, что кто-то хотя бы серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить в отношении президента Российской Федерации. Трудно об этом даже помыслить», - заявил представитель Кремля в интервью сербскому телеканалу ATV.

По мнению Пескова, ордер МУС в отношении Путина «практически значит, что действительно есть некоторые страны, которые имеют очень сильный дефицит суверенитета, и эти страны чисто гипотетически могут иметь рвение, чтобы исполнить этот ордер, если им представится возможность».

Представитель Кремля напомнил, что «Россия не является страной-участницей Римского статута»: «Мы не признаем [решения МУС], как и многие другие страны. В данной ситуации считаем, что этот международный орган фактически является марионеткой в руках так называемого коллективного Запада, который просто использует его в своих целях, чтобы еще больше усилить давление на нашу страну. У них это не получится».