Ревность Рустамова привела к трагедии

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 36-летним Халигом Рустамовым, жителем Товузского района, обвиняемым в убийстве бывшей жены.

Как сообщает haqqın.az, убийство произошло 15 ноября прошлого года в селе Ашагы Ойсюзлю Товузского района. Бывшую жену, Рамилю, Рустамов зарезал на глазах у их малолетней дочери: мужчина подозревал, что экс-супруга завела любовника.

В суде Рустамов рассказал, что на Рамиле женился в 2006 году: у супругов было двое детей. В 2022 году мужчина уехал в Россию на заработки. Находясь там, узнал, что Рамиля хочет с ним развестись и переехала с детьми в отчий дом. Вернувшись на родину, Рустамов неоднократно предлагал бывшей жене вернуться к нему, но без особого успеха. Узнав от родственников, что Рамиля общается с другим мужчиной, он решил с ней расправиться. Рустамов признался, что очень сожалеет о содеянном.

Мать убитой сообщила, что между Рамилей и Халигом постоянно происходили конфликты: однажды родители последнего даже выгнали женщину из дома.

Халига Рустамова приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.