Успешная операция спецслужб Турции

В ходе операции, проведенной Национальной разведывательной организацией (MIT) в Сирии, задержаны 4 террориста ИГИЛ, в том числе бывший так называемый губернатор Турции Шахап Вариш, разыскиваемый по красной категории.

Anadolu со ссылкой на силовые структуры сообщает, что задержанные в результате специальной операции террористы переданы силам безопасности. В ходе предварительного расследования установлено, что одним из них является так называемый губернатор Турции Шахап Вариш.

Согласно информации, Вариш связан со многими терактами, запланированными ИГИЛ в Турции и предотвращенными силами безопасности.