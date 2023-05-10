Министерство обороны Азербайджана сообщило о ранении азербайджанского военного в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Армении на границе.

Согласно сообщению азербайджансокго оборонного ведомства, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию.

В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу. Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение.

Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня. В направлении совершения провокации подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые ответные меры.

В Минобороны Азербайджана отметили, что вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.