Новое заявление Минобороны: На границе идут бои новость дополнена
Министерство обороны Азербайджана распространило еще одно заявление по ситуации на границе с Арменией.
Согласно сообщению оборонного ведомства, с утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще более нагнетая обстановку, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района.
Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры.
Кроме того, в оборонном ведомстве заявили, что в целях расширения провокаций подразделения вооруженных сил Армении ведут обстрел азербайджанских позиций с использованием крупнокалиберных орудий и минометов.