Ереван заявил о трех раненых армянских военнослужащих
Министерство обороны Армении сообщило о ранении трех своих военнослужащих в результате устроенной армянскими вооруженными силами провокации.
Как уже сообщалось, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии. Кроме того, с утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще более нагнетая обстановку, пустили в ход крупнокалиберные орудия и минометы.
По сообщению Минобороны Азербайджана, подразделениями азербайджанской армии принимаются необходимые ответные меры.