Израильтяне уничтожили командира ракетных войск «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции «Щит и стрела» сообщила об убийстве командира ракетных войск «Исламского джихада» в секторе Газа, Али Гали, который принимал значительное участие в ракетном обстреле Израиля.

Израильские военные обстреляли верхний этаж здания жилого комплекса в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате чего погибли 24 человека, в том числе трое лидеров «Исламского джихада».

Также сообщается, что в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.