Соперник Эрдогана пообещал развернуть Турцию на Запад
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу, являющийся главным конкурентом нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, пообещал развернуть и переориентировать внешнюю политику Анкары на Запад.
«Мы развернем внешнюю политику Турции на 180 градусов», — заявил он в интервью немецкому изданию Deutsche Well.
Отмечается, что Кылычдароглу пообещал принести в Турцию «настоящую демократию» и вернуться к переговорам о вступлении страны в Европейский союз.
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