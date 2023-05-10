Трамп: Путин совершил ошибку

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN отказался назвать президента России Владимира Путина «военным преступником», поскольку, по его словам, это могло бы повредить переговорам с РФ.

«Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы прекратить войну», - сказал он.

По мнению Трампа, Путин совершил огромную ошибку, вторгшись в Украину, но отказался делать прогнозы о том, кто может победить в войне.

«Я не думаю о победе и поражении. Я думаю о том, чтобы все уладить. Я хочу, чтобы русские и украинцы перестали умирать, и я сделаю это за 24 часа. Ошибкой Путина было то, что он вторгся туда. Он бы никогда не сделал этого, если бы я был президентом», - сказал Трамп.