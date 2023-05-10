Еще одно заявление Минобороны: Армения готовится к новым атакам
Армения создает почву для очередной провокации, сообщили в Минобороны Азербайджана.
«В направлении рудника Зод Басаркечарского района наблюдается активность подразделений Вооруженных сил Армении, которые сосредоточили дополнительную живую силу и боевую технику.
Таким образом противник пытается подготовить почву для следующей провокации. Еще раз заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит именно на военно-политическом руководстве Армении», - говорится в сообщении.