При транзите через Россию загадочным образом «исчезли» товары из Евросоюза на сумму более $1 млрд, которые следовали в Армению, Казахстан, Кыргызстан. Об этом пишет Financial Times.

В Евросоюзе подозревают, что грузы просто остались в России, так как речь идет в основном о продукции двойного назначения, то есть той, которая может использоваться военно-промышленными предприятиями.

Сообщается, что в Кыргызстан, Армению и Казахстан должны были прибыть авиадетали, газовые турбины, оптическое оборудование и другие товары, но они так и не были доставлены получателю.

Всего после начала российско-украинской войны из стран ЕС в Россию под предлогом транзита в другие страны ввезли товаров на $2 млрд, мест назначения не достигли около половины из них.