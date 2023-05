Kapital Bank получил четыре награды от Visa

Международная платежная система Visa и в этом году вручила награды самым активным азербайджанским банкам в различных номинациях. Kapital Bank был удостоен специальных наград от Visa за «Сильную поддержку Мира Привилегий» (Strong support of the World of Privileges), «Самый высокий объем постепенного роста» (The highest volume of Incremental growth), «Лучший зарплатный проект» (Best salary Project) и «Первый Mobile POS» (First Tap2Phone).

Следует отметить, что карту Visa можно заказать в любом филиале Kapital Bank или онлайн через корпоративный сайт банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в валютах AZN, USD и EUR со сроком действия 1, 2 или 3 года.