Агаев продавал в Барде фальшивые доллары

Сотрудники полиции задержали в Барде жителя Агдамского района Агададаша Агаева, подозреваемого в обороте фальшивых денег.

В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у Агаева 13 фальшивых денежных купюр. Также были изъяты четыре 100-долларовые купюры, проданные задержанными различным лицам.

В ходе расследования удалось выяснить, что фальшивые деньги мужчина приобрел у своего земляка, некого Ровшана, заплатив за каждую 75 манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории столицы был задержан гражданин Ровшан Ибрагимов. Его доставили в отделение полиции и в ходе личного досмотра обнаружили две фальшивые 100-долларовые купюры.

По факту в отделе полиции Бардинского района возбуждено уголовное дело, задержанные Агаев и Ибрагимов арестованы решением суда.