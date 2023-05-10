Погиб еще один азербайджанский военнослужащий
В результате намеренной провокации Вооруженных сил Армении погиб военнослужащий-сверхсрочник азербайджанской армии Орхан Новрузализаде, сообщили в Минобороны.
«Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений», - говорится в сообщении.
Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.
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