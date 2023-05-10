Погиб еще один азербайджанский военнослужащий

В результате намеренной провокации Вооруженных сил Армении погиб военнослужащий-сверхсрочник азербайджанской армии Орхан Новрузализаде, сообщили в Минобороны.

«Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений», - говорится в сообщении.

Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.