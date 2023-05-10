Число погибших в ходе протестов в Пакистане возросло

По меньшей мере восемь человек погибли и до 290 получили ранения в продолжающихся столкновениях с правоохранительными органами по всему Пакистану после ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, передает Dawn.

Сообщается об аресте более 1 900 демонстрантов и разрушении различных правительственных зданий, в том числе полицейских участков.

Напомним, что протесты, спровоцированные арестом Хана, начались во вторник. Стремясь контролировать ухудшающуюся ситуацию, правительство вызвало военных в Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва и Исламабад. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.