Зеленский пообещал неприятные сюрпризы России

Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против российских войск, ведь военные все еще нуждаются в обещанной помощи от союзников, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью общественным вещателям, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC.

Он отметил, что украинские военные могут идти вперед и быть успешными с тем, что есть уже сейчас.

«Но мы бы потеряли много людей. Я считаю, что это неприемлемо... Поэтому нам нужно подождать. Нам еще нужно немного времени», - сказал он.

Зеленский описал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, как «готовые», но сказал, что армия все еще нуждается в «некоторых вещах», включая бронетехнику, которая поступает партиями.

В то же время Зеленский выразил уверенность, что украинские военные могут наступать, предупредив о рисках «замороженного конфликта», на который, по его словам, рассчитывает Россия.