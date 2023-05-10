Чавушоглу: Сегодня есть обеспокоенные победой в Карабахе

Сегодня есть обеспокоенные победой в Карабахе. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал в интервью A Haber.

Чавушоглу также отметил, что некоторые силы не хотят признавать успехи Турции.

"Они обеспокоены возможностью победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поэтому стараются ей воспрепятствовать. Но они не знают мощь турецкой нации", - сказал министр.