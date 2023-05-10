Пашинян о вероятности заключения мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне обострившейся обстановки на армяно-азербайджанской границе подтвердил свою готовность к встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 14 мая.

«Мое решение поехать в Брюссель в воскресенье неизменно», - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

При этом он отметил, что вероятность подписания мирного соглашения с Азербайджаном в Брюсселе «очень маленькая».

«К сожалению, подобная возможность очень маленькая, поскольку проект двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений имеет очень предварительный вид и очень рано говорить о его подписании. С другой стороны, стоит задача по возможности быстро довести этот документ до зрелости и подготовить его к подписанию», - отметил Пашинян.