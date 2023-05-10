Чавушоглу: Эрдоган работает и днем и ночью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает и днем и ночью, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber.

Он отметил, что Эрдоган иногда может позвонить в 2-3 часа ночи: «Работать с ним непросто. Он следит за всем. Он осведомлен обо всем больше, чем мы. Я тоже много работаю. Но до него мне далеко».

По словам Чавушоглу, работа с турецким лидером также имеет много преимуществ: «Например, в прошлом году Эрдоган сыграл большую роль в визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию и его встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой».