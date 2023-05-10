В Грузии не планируют вводить прямые санкции против России

Глава правящей партии “Грузинская мечта” Ираклий Кобахидзе заявил, что введение прямых двусторонних санкций против России станет наказанием для собственной страны. Об этом он сказал в эфире “Имеди”.

“Мы не будем вводить санкции в отношении Российской Федерации, мы не будем наказывать свою страну и народ, поэтому мы не будем принимать никаких таких решений”, – сказал Кобахидзе.

Отметим, что тему санкций в Грузии снова стали обсуждать на фоне решения России, которая отменила визовый режим для граждан Грузии и ограничения на полеты.