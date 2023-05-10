Азербайджан дал добро на встречу в Брюсселе
Баку дал согласие на встречу в Брюсселе (президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля), сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что азербайджанская сторона дала согласие на проведение в мае встречи в Брюсселе по инициативе и при участии президента Совета ЕС Шарля Мишеля.
Данная встреча не состоялась в прошлом году.
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