Британия передала Украине ракеты большой дальности
Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением. Об этом сообщили CNN несколько высокопоставленных западных чиновников.
Отметим, что Storm Shadow, дальность действия которой, по словам ее производителя, европейской оружейной группы MBDA, которая производит их для британских и французских вооруженных сил, "превышает 250 км".
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